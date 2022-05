Nom de la summer school de Polytech Montpellier, organisée en partenariat avec L’institut Agro de Montpellier et l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM). Elle ouvrira ses portes du 23 mai au 17 juin, et réunira trente étudiants étrangers issus de quinze nationalités différentes.

Pendant quatre semaines intensives, partagées entre cours scientifiques et activités culturelles, ils développeront leurs capacités à travailler en équipe dans un contexte international et interdisciplinaire. Les enseignements scientifiques étant dispensés par des enseignants-chercheurs et des chercheurs issus de différentes organismes de Montpellier (Université, CNRS, INRA), ainsi que par des enseignants-chercheurs issus d’universités étrangères partenaires (Iowa State University, University of Texas at Austin, Université de Sherbrooke…).

« Le programme s’adresse à des étudiants de niveau Bachelor (équivalent de la Licence) et non des masters ou des doctorants, comme la plupart des écoles d’été », explique Lætitia Palmade, enseignante et co-organisatrice de l’école d’été. « Un bel exemple de collaboration en faveur de l’attractivité internationale, fédérant des acteurs tant à l’échelle locale, nationale ou internationale », souligne l’université.