Facteur H/F à Toulouse-Balma (31)

Emballé, c’est posté, on recrute ! Vous êtes de nature ponctuelle et organisée ? Vous avez d’excellentes qualités relationnelles ? Ce métier est fait pour vous : devenez Facteur·trice !

Les centres Afpa de Toulouse-Balma et Albi recherchent des facteurs·trices en alternance, avec Formaposte Midi Atlantique, CFA du groupe La Poste. Début du contrat : le 24 février 2022.

De nombreux postes répartis sur les départements, de l’Aveyron, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne. du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, et de l’Ariège...

Profil recherché :

Être titulaire du permis B

Savoir compter, lire et écrire le français​

Avoir une expérience professionnelle dans la relation client et/ou dans la logistique serait un plus​

3 (très bonnes) raisons de postuler : Une formation 100% financée : 0€ de reste à charge

Un salaire durant toute la durée de l’alternance

Obtention d’un Titre Professionnel délivré par le Ministère du Travail

Pour postuler :

Inscrivez-vous vite sur https://formaposte-midiatlantique.fr/.../titre.../