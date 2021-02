Facteur H/F à Toulouse (31)

Devenez Facteur H/F en vous formant en alternance chez LA POSTE à Bruguières, Labège, Plaisance du Touch, Toulouse Capitole, Toulouse Nord, Auch, Isle Jourdain, Lourdes, St Gaudens, St Jean de Verges ouTarbes avec l’AFPA de Toulouse-Balma et FORMAPOSTE Midi-Atlantique, durant 9 mois environ à partir du 22 avril 2021. Vous obtiendrez un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de Conducteur Livreur Véhicules Utilitaires Légers.

➔ LE METIER

Le dernier colis que vous avez reçu n’est pas venu tout seul ! Un ou plusieurs chauffeurs livreurs étaient derrière pour acheminer votre produit. Et pour que vous l’ayez en temps voulu, il a établi auparavant un parcours pour être le plus rapide possible.

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/chauffeur-livre-1

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Il est indispensable d’avoir le Permis de conduire B (véhicules légers) en cours de validité.

Pour postuler :

Veuillez déposer votre candidature via le site web prévu à cet effet : http://formaposte.no-ip.org/netypareo/index.php/preinscription/.