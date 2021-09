Facteur H/F à St-Jean-de-Verges (09)

L’Afpa de Toulouse-Balma recherche pour son partenaire Formaposte, 8 facteurs et factrices dans les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne et du Gers.

Contrat en alternance de 9 mois (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

Début de la formation le 2 août 2021 au centre Afpa de Toulouse-Balma

Formation : Titre professionnel Chauffeur-Livreur - niveau 3 (équivalent CAP/BEP)

→ MISSIONS

Le facteur (H/F) prépare et assure la distribution du courrier grâce à une très bonne connaissance des opérations de traitement et de distribution.

Il assure au quotidien la relation avec la clientèle, grâce à ses connaissances de la règlementation postale et des produits et tarifs. Il prête serment et se doit de garantir la confidentialité́ vis-à- vis des clients.

→ PROFIL RECHERCHÉ

Eligible au contrat d’apprentissage : moins de 30 ans * à la signature du contrat ou Eligible au contrat de professionnalisation : pas de limite d’âge et être demandeur d’emploi dès 26 ans

Permis B obligatoire et en cours de validité à la signature du contrat

Etre mobile sur un ou plusieurs département(s) en Occitanie OUEST

Savoir compter, lire et écrire le français

Avoir une expérience professionnelle dans la relation client et/ou dans la logistique serait un plus

* Cette offre de formation est accessible sans limite d’âge en cas de reconnaissance RQTH

Pour postuler :

8 postes sont à pourvoir :