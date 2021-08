Facteur H/F à Millau (12)

L’Afpa recherche pour son partenaire Formaposte, 13 facteurs et factrices dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère.

Contrat en alternance de 9 mois​ (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

Début du contrat le 28 octobre 2021

9 semaines de formation sur les 9 mois du contrat → 4 semaines sur le site Afpa d’Albi et 5 semaines sur le site de Millau

Formation : Titre professionnel Chauffeur-Livreur - niveau 3 (équivalent CAP/BEP)

→ PREREQUIS

• Eligible au contrat d’apprentissage ou au contrat de professionnalisation

• Permis B obligatoire et en cours de validité à la signature du contrat​

• Etre mobile sur les départements de l’Aveyron et de la Lozère​

• Savoir compter, lire et écrire le français​

​

• Avoir une expérience professionnelle dans la relation client et/ou dans la logistique serait un plus​

→ 13 postes sont à pourvoir.

• En Aveyron à Onet-le-Château, Espalion, Millau, Ste Affrique et Villefranche de Rouergue

• En Lozère à Mende, Florac, Marvejols et La Canourgue

Pour postuler :

Candidature en ligne sur : https://formaposte-midiatlantique.fr/formations/titre-clvul-niveau-3-facteur-h-f/