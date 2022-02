Facteur H/F à Albi (81)

Vous êtes de nature ponctuelle et avez un bon sens du relationnel ? Et si vous deveniez facteur ?

L’Afpa d’Albi et Formaposte, le CFA du Groupe La Poste, recherchent des facteurs (H/F) en alternance à partir du 24 février 2022.

Plusieurs postes à pourvoir dans les départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

MISSIONS :

Réaliser les travaux de préparation et la distribution de l’ensemble du courrier et des colis qui vous sont confiés,

Développer une relation client de qualité et contribuer à la satisfaction des clients sur votre tournée en extérieur,

Participer à la promotion et à la vente de produits et services de La Poste,

Assurer la réalisation des nouveaux services de proximité de La Poste

PROFIL :

Avoir une expérience professionnelle dans la relation client et/ou dans la logistique serait un plus (stages et jobs d’été inclus)

Etre mobile en Occitanie Ouest

Permis B obligatoire (au plus tard le jour de la signature du contrat)

Pour postuler :

Directement en ligne, ici : https://formaposte-midiatlantique.fr/formations/titre-conducteur-livreur-vehicule-utilitaire-leger-facteur-occitanieouest/