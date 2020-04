Formation anglais général et business en visioconférence éligible au (CPF) H/F à Toulouse (31)

Formation en visioconférence ou par téléphonne .

Contenu personnalisé en fonction du niveau et des objectifs. Une évaluation en amont de la formation et une analyse de besoins vous seront proposées en ligne.

Test certifiant pour prise en charge dans le cadre du CPF (Bright, Linguaskills,Toeic)

Développer vos compétences en travaillant sur les connaissances grammaticales, lexicales, sémantiques et syntaxiques.

PROGRAMMES avec + de 200 spécialisations métiers

PREPARATION examens anglais entrée grandes écoles

PREPARATION TOEIC

PREPARATION EXAMEN TOEFL, IELTS ( public post Bac)

Publics : ADULTES , LYCEENS, JEUNES ADULTES

A l’issue de la formation

Niveau A1 :Vous serez capable de gérer des situations professionnelles ou sociales simples

Niveau A2 : Vous serez capable de vous exprimer avec aisance et clarté dans un contexte professionnel ou social sur des thèmes courants, d’enrichir le vocabulaire général ou des affaires et le consolider à l’oral

Niveau B1 : Vous pourrez vous exprimer dans la plupart des situations personnelles ou professionnelles et d’enrichir le vocabulaire général et des affaires.

B2 : Communiquer efficacement dans des situations exigeantes.

Pour postuler :

Florence Guillon

DIRECTEUR DE CENTRE BERLITZ

TOULOUSE/BLAGNAC

florence.guillon@berlitz.fr

06 40 59 14 32