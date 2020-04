Expert(e) systèmes Microsoft VmWare H/F à Montauban (82)

En raison de l’accroissement de notre activité sur les sujets stratégiques autour des systèmes Microsoft, de la virtualisation et du Cloud, nous recherchons un intégrateur système pour compléter notre équipe.

Cette équipe est responsable de l’intégration des solutions d’infrastructures déployées dans nos DataCenters et dans nos caisses. Pour cela, nous menons les appels d’offres, les qualifications, l’intégration et le support de ces solutions vis-à-vis des équipes de production d’iMSA Cette équipe d’experts techniques intervient sur les aspects matériels, systèmes, surveillance, sauvegarde, secours et les annuaires.

Environnement technique : VmWare ESX, Linux CentOS, Veeam Backup et Veeam One, Linux CentOS, Librairies virtuelles Quantum DXi, AIX 7 et VIO Server.

Vous travaillez dans ce domaine d’expertise depuis plus de 5 ans et vous vous passionnez pour ces sujets.

Vous maîtrisez les technologies Microsoft (AD, Azure AD, Windows Server), le PowerShell et VBS.Vous connaissez les produits VmWare.

Vous avez la capacité à vivre le changement comme une opportunité en raison de l’ensemble des évolutions à venir dans ce domaine d’activité (iaas, saas, cloud privé, technologiques...). Le sens du service fait partie de votre ADN et vous savez impulser un climat de collaborations intra et inter équipes, notamment en adhérant aux principes Agile et DevOps.

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi.Rejoignez-nous !

Envoyez votre CV par mail avec la référence TE2019-07 à l’adresse suivante : recrutement.blf@imsa.msa.fr