Expert(e) Système Microsoft H/F à Montauban (82)

iMSA fournit des solutions informatiques clés en main dédiées aux métiers de la sphère sociale : prestations familiales, remboursements médicaux, retraite...

Notre infrastructure de serveurs virtualisés Windows-Citrix permet de gérer environ 15 000 postes de travail. Pour renforcer notre équipe, en charge de l’administration de cet environnement, nous recherchons un expert système Windows.

Intégré(e) dans une équipe d’experts techniques vous serez responsable du maintien en condition opérationnelle des serveurs Windows – Citrix. Vous assurerez également le support aux utilisateurs dans son domaine d’activité.

De formation supérieur, vous avez acquis une expérience professionnelle dans ce domaine de 3 ans minimum.

• Maitrise des systèmes d’exploitation Windows Server 2012 et 2019 dans un environnement technique Active Directory et CITRIX XenApp, et particulièrement du fonctionnement des serveurs en mode multi utilisateurs

• Connaissance du PowerShell et VBS

• Connaissance d’une solution de télédistribution, idéalement SCCM

• Connaissance de l’environnement Office 365 et Azure Active Directory

Vous disposez de qualités relationnelles

Pour postuler :

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi.

Rejoignez-nous ! recrutement.blf@imsa.msa.fr