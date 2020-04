Expert Socle Technique Java J2EE en CDI H/F à Montauban (82)

L’équipe socles techniques a en charge la réalisation d’outils facilitant les développements métier pour accéder aux différentes briques du SI.

Pour le développement d’applications Web, de services REST ou SOAP, de traitements batch, le socle JEE G2 est le standard de développement de l’entreprise. L’équipe socles techniques recherche un expert technique ;

Chargé(e) de maintenir le patrimoine existant et de construire les évolutions du patrimoine à venir, vous effectuerez l’analyse et conception d’évolutions. Conception d’évolutions sur les produits, la réalisation de ces évolutions, des documentations et formations associées, leur déploiement auprès des équipes de développement métier ou des centres et le support à l’utilisation des produits.

De formation supérieure, avec un minimum de 5 ans d’expérience dans les technologies mentionnées, vous disposez d’un goût certain pour les défis techniques, de capacités d’abstraction et de conception sur des sujets très techniques, d’excellentes compétences rédactionnelles et de synthèse, du sens du service, d’une capacité à faire de la veille sur les technologies. Une très bonne maîtrise des standards Java / JEE et des outils associés (maven, jboss, …), des frameworks Java (Spring, Hibernate, CXF,…) et de la conception logicielle vous permettra de réussir dans vos missions.

Pour postuler :

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi. Rejoignez-nous !

envoyer votre CV par mail recrutement.blf@imsa.msa.fr au service recrutement

avec la référence TE2020- 02