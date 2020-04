Expert Base de données H/F à Toulouse (31)

Notre client, éditeur logiciel, est un acteur européen évoluant dans le secteur de la santé. A la pointe des nouvelles technologies l’équipe est à taille humaine et compte sur un dynamisme technologique pour assurer sa croissance

Intégré au pôle base de données, vos missions consistent à :

La mise en place de nouvelles solutions (architectures et services)

Répondre aux évolutions technologies des applications métiers.

L’amélioration de la fiabilités des données dans un contexte d’augmentation du volume des données clients.

Issu d’une formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans dans la mise en place ou le MCO de base de données.

Vous avez une forte expertise en base de données relationnelle et une connaissance de MariaDB, NOSQL et des outils de types ETL.

Vous maitrisez également un des outils de Datavisualisation (Power BI, Qlik par exemple)

Des connaissances en développement Web et .NET (VB.Net, WPF, C#) serait un plus.

Si vos compétences sont en adéquation avec ma recherche je vous contacterais au plus tôt. N’hésitez pas à m’ajouter sur LinkedIn pour toute questio

Pour postuler :

ad@mysoft-agency.com