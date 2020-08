Excel : conception de tableaux de bord et graphiques pour suivre l’activité de l’entreprise H/F à distance (31)

Vous avez besoin d’acquérir les bases de l’utilisation de tableurs et d’apprendre à concevoir rapidement des tableaux de calculs ? Cette formation vous permettra de vous familiariser avec les formules, les fonctions et de construire des graphiques pour illustrer vos chiffres. Vous verrez également comment organiser les feuilles et classeurs de vos fichiers Excel, ainsi que comment suivre votre activité en définissant des axes de rentabilité.

Entrepreneurs : profitez de la rentrée pour vous former à distance en 2 / 3 jours !

Pour postuler :

https://formation.bgeso.fr/dirigeant-e-s-profitez-de-la-rentree-pour-vous-former-a-distance-sous-2-a-3-jours

05 61 61 45 10 – formationbgeso@creer.fr

64 boulevard Silvio Trentin

31200 TOULOUSE