Et si vous vous mettiez au vert ?

Le département du Lot recrute ! Une centaine de postes sont à pourvoir sur une palette de compétences très variées allant du Bac au Bac +5. « Nous totalisons une centaine de métiers dans les domaines de la solidarité, de la santé, des routes, de l’éducation, de la culture, du tourisme, du numérique et de la gestion et de l’administration », note Delphine Marcos, sa directrice des ressources humaines.

Une école des cadres

Ces postes, accessibles sur concours de la fonction publique, sont aussi ouverts aux contractuels. « Toutes nos offres sont publiées en ligne et accessibles à tous. Cette tendance a même vocation à s’accentuer. Les contractuels comptent déjà pour 10% de nos effectifs », poursuit-elle.

Le département embauche pour faire face à de nombreux départs à la retraite et il a du mal à capter des profils qui ne l’identifient pas forcément comme un recruteur potentiel, surtout la jeune génération. « Sur certains postes, nous sommes en concurrence avec d’autres employeurs. Nous recherchons notamment des managers, mais aussi des responsables systèmes d’informations. Beaucoup ignore que nous proposons une telle variété de métiers », déplore la DRH. « Nous avons donc travaillé sur notre marque employeur pour nous adresser aux plus jeunes. Nous avons ainsi mis en place des conditions de travail attractives avec la possibilité de télé-travailler depuis 2012 ou une véritable politique sur le bien-être au travail. »

Le département met également en valeur ses atouts : son cadre de vie et son tissu industriel dynamique afin d’attirer les talents issus d’autres secteurs géographiques. « 20% de l’emploi salarié du Lot est industriel. Nous sommes également une terre propice à la création et à la reprise d’entreprise », vante Delphine Marcos. « Au sein de l’institution, la mobilité interne est favorisée notamment avec une école des cadres. Nous envisageons à l’avenir de la décliner également sur des métiers techniques. »

Agnès Frémiot



Postulez sur : lot.fr/offres-demploi

Crédit photo : Lot Tourisme- C. Asquier.



Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel "Qui recrute dans votre région ?", en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.