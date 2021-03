En Occitanie, le Groupe La Poste s’engage à recruter beaucoup de jeunes

Ils accueillent chaque année des milliers de jeunes en alternance dans les métiers de facteur, chargé de clientèle, conseiller financier, responsable d’équipe, conseiller clientèle, responsable production, responsable ressources humaines, responsable commercial. Les Centres de formation d’apprentis (CFA) du Groupe La Poste ont recours à des partenaires (lycées, universités, CCI, écoles...) pour préparer ses futurs collaborateurs à ses métiers dans le service, la livraison et la logistique, la banque et le commerce, ou encore la gestion et le management.

Un "pack tout-en-un"

Soit une vingtaine de cursus, du niveau CAP au Master, que les directions Formaposte Sud-Est et Midi-Atlantique invitent près de 450 jeunes à rejoindre en Occitanie. Un vaste plan d’embauches qui « intervient dans un contexte sanitaire et économique éprouvant », souligne le groupe. « Nous souhaitons participer à la mobilisation collective pour la jeunesse française, plus touchée par le chômage que la moyenne des Français. Envers et contre tout, nous avons la volonté d’apporter aux jeunes un nouveau souffle et leur dire que l’avenir est devant eux. Nous leur offrons ainsi l’opportunité d’intégrer des cursus en alternance diplômants, avec l’assurance de trouver leur entreprise d’accueil », précise Léo Pico, responsable du pôle recrutement et communication Formaposte Sud-Est.

Des jeunes qui se verront donc proposer une formation rémunérée et un emploi. « Nous leur assurons un pack tout-en-un (formation et entreprise) qui leur évite de démarcher des employeurs. Cette sécurité est un élément fort de différenciation. » Compte tenu de la situation sanitaire, le groupe a également mis en place un process de sélection sécurisant. Jury à distance, visioconférences, salons virtuels… il a été digitalisé, tout en veillant à rester « humain ». « Notre CFA porte une forte attention à créer une expérience candidat unique (de sa candidature à sa présélection, sa convocation et ses entretiens), grâce notamment à une digitalisation accélérée et une communication individualisée », note ainsi Formaposte Sud-Est.

