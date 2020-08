En Occitanie, Satys donne des ailes aux talents

Satys, groupe spécialisé dans la mobilité aéronautique et ferroviaire, va accompagner sa croissance naturelle par de nouveaux recrutements. Elle va ainsi embaucher 25 peintres aéronautiques. « Il devient de plus en plus complexe de trouver des candidats expérimentés en Occitanie. Nous acceptons donc les débutants, que nous formerons ensuite en interne ou par l’intermédiaire du Geiq (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) créé avec d’autres entreprises industrielles toulousaines. Ils prépareront un Certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) », note Jean-Bernard Lemaître, directeur des projets stratégiques de l’entreprise.

Des fonctions support recherchées à Blagnac

Satys va également intégrer une dizaine d’étancheurs. Comme il n’existe aucune formation académique, la société recrute sans prérequis, sur le savoir-être des candidats. Là encore un CQPM viendra valider ce le parcours de formation réalisé. En outre, le groupe va rechercher une dizaine de profils pour l’ensemble de ses fonctions support au siège de Blagnac, aussi bien dans le domaine des RH, que de la finance ou des managers industriels (techniciens de maintenance et chefs de projet).

