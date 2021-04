En Occitanie, SPIE augmente encore la voilure

Malgré le contexte exceptionnel, SPIE prévoit de recruter davantage en 2021 qu’en 2020. 2300 personnes devraient intégrer le groupe cette année, contre 2100 l’an dernier. Dans ce total, l’Occitanie pèse pour 500 postes, dont une centaine en alternance, principalement autour des grands bassins d’emploi que sont Toulouse et Montpellier. « C’est une politique que nous menons depuis des années en direction des jeunes et qui demeure un canal traditionnel de recrutement pour nous. Elle nous permet de répondre à une pénurie de main-d’œuvre sur certains métiers et de former à la transition énergétique sur tout le territoire. L’alternance fait réellement partie de l’ADN de notre société », explique Olga Martin-Jarousse, DRH de SPIE France.

Ces recrutements sont programmés pour accompagner la croissance organique de SPIE. Ses filiales recherchent, pêle-mêle : des électriciens, des informaticiens, des mécaniciens, des techniciens maintenance, des techniciens réseau, des dessinateurs, des monteurs réseau, des ingénieurs d’affaires télécom et réseau, et des encadrants de chantier. « Tous ces métiers sont en tension », martèle sa DRH. « Ce sont des postes qui ne sont pas assez valorisés, ou restent mal connus, ce qui explique ces pénuries. Malheureusement, un nombre insuffisant de jeunes se tournent vers ces professions », ajoute-t-elle.

Le savoir-être au cœur des recrutements

Le panel des compétences demandées est large et va du Bac pro au diplôme d’ingénieur, en passant par les Bac +2 (IUT ou BTS). Outre le savoir-faire, SPIE France veille à ce que ses salariés aient une bonne capacité d’adaptation, de l’écoute, du leadership et une ouverture d’esprit. « Nous recherchons une excellence opérationnelle et une notion de performance, pour le terrain, comme au niveau du management, chez nos employés », poursuit Olga Martin-Jarousse.

Afin de motiver les candidats, SPIE met en avant ses parcours de formation et la gestion dynamique des carrières qui est proposée aux collaborateurs. « Ils peuvent évoluer au sein de leur filière ou explorer d’autres secteurs, ce qui est très valorisant. » L’entreprise met également l’accent sur la féminisation de ses effectifs en menant des actions dans les établissements scolaires ou des associations dédiées. « Une campagne a été initiée tout au long du mois de mars, pour mettre en lumière une cinquantaine de techniciennes et d’ingénieures issues de toutes les filiales », note par exemple Olga Martin-Jarousse.

Louise Lané

