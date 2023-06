En Occitanie, Pierre Fabre reste en mouvement

« Pierre Fabre cherche de nouvelles compétences », explique Agnès Alvarez, responsable recrutement. Le groupe pharmaceutique et cosmétique tarnais, qui compte plus de 6000 salariés en France, prévoit 500 nouveaux recrutements rien qu’en Occitanie. Pour accompagner le développement stratégique de son activité médicale, notamment à l’Oncopole, l’entreprise cherche en priorité des professionnels des thérapies ciblées (chimiothérapie, immunologie) : chargés de recherche, toxicologues ou encore médecins spécialisés en oncologie.

Sur la partie cosmétiques, le volume d’embauches se répartira principalement entre les sites de production à Cahors, Soual, Aignan et Bédarieux, avec des postes en amélioration continue, technique, production et maintenance. Au centre de distribution de Muret, les chefs de projet logistique sont les bienvenus. Les fonctions support ne seront pas en reste avec des embauches prévues aux achats, contrôle de gestion et marketing digital, sur les sites tarnais à Castres et à Lavaur et la croissance passera aussi par le terrain, via de nombreux postes de merchandisers, délégués commerciaux et conseillers beauté, principalement en CDD. En parallèle, la campagne d’alternance bat son plein : 180 nouveaux étudiants devraient rejoindre les équipes, « à tous niveaux de poste », précise la DRH.

Entreprise à mission et à vocations

« Une organisation figée ne peut pas fonctionner », affirme-t-elle. Après un passage difficile avant les années Covid, l’entreprise a su se réinventer. Outre l’activité médicale, elle a réorienté ses objectifs vers l’international, un enjeu majeur puisque 60% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export. Si le focus est mis sur les clients et consommateurs, Pierre Fabre ne néglige pas pour autant ses forces vives. L’an dernier, sur les 450 postes pourvus, près d’un quart l’ont été via une candidature interne. Une forte progression de la mobilité, rendue possible par « une meilleure perméabilité entre les marques » qui permet d’ouvrir « de plus larges perspectives de carrière aux salariés ».

Pour son développement, le groupe s’appuie aussi sur sa politique sociétale et environnementale forte : la direction Green Mission met en place des projets environnementaux, les marques s’associent régulièrement avec des associations écologiques et la Fondation Pierre Fabre finance des projets humanitaires, dédiés à un meilleur accès aux soins dans des pays en voie de développement. L’entreprise est détenue en partie par sa Fondation, le reste appartient à ses collaborateurs : chaque salarié peut devenir actionnaire « avec un abondement très intéressant », précise Agnès Alvarez.

Marie-Dominique Lacour

Postulez sur : www.pierre-fabre.com

Crédit photo Pierre Fabre.

