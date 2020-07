En Occitanie, GA Smart Building recrute des jeunes

Avec neuf sites de production, 800 salariés et un chiffre d’affaires en progression, le constructeur toulousain GA smart building prévoit une centaine de recrutements cette année. « 80% des postes sont à pourvoir en Occitanie et ils sont essentiellement ouverts en production », indique Delphine Martin, la directrice adjointe des ressources humaines.

Parmi les profils convoités : des responsables travaux, des chefs de chantier, des spécialistes de chiffrage (économistes de la construction et ingénieurs études de prix). « Nous recrutons beaucoup de jeunes diplômés, notamment issus de la filière génie Civil de l’Insa. D’ailleurs les stages et les alternances sont les premiers vecteurs d’embauche chez nous », souligne Delphine Martin. Mais les profils plus expérimentés, de 3 à 5 ans ou de 5 à 10 ans pour les chefs de chantiers et chefs de projets, sont aussi les bienvenus. Cette année l’entreprise a programmé 100 embauches en CDI et quinze en alternance, mais le marché est tendu et les profils qualifiés d’ingénieurs en génie civil quasiment pénuriques.

Postulez sur : www.ga.fr/carrieres

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.