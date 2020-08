En Occitanie, Alten recherche des experts de l’IT

Alten, le leader mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, entend recruter 800 personnes en CDI, en Occitanie, essentiellement pour son implantation toulousaine. La société recherche notamment des profils expérimentés pour des postes structurants dans l’IT aéronautique. « Nous allons intégrer de nombreux chefs de projet IT (plus de cinq ans d’expérience) et des ingénieurs en infrastructure expérimentés (au-delà de deux ans d’expérience). Nous souhaitons également recruter pour les secteurs aéronautique et automobile, des ingénieurs systèmes embarqués avec un background électronique et des ingénieurs fonctions transverses (qualité, production, méthodes industrielles) », note Leslie Carrasco, la responsable recrutement d’Alten Sud-Ouest.

La société sera attentive au comportement professionnel, à l’écoute, aux sens du service et à la fiabilité des candidats. « La motivation à rejoindre notre entreprise plutôt qu’une autre peut faire la différence. Nous vérifions aussi la cohérence du projet professionnel. » L’ESN met en avant l’équilibre vie professionnelle / vie privée pour attirer les talents sur un marché de l’emploi extrêmement concurrentiel. « Nous avons mis en place un programme de sponsoring interne. Nos salariés ont du talent pour soutenir les projets sportifs, humanitaires ou artistiques de nos collaborateurs », souligne Leslie Carrasco.

Agnès Frémiot

Postulez sur : www.altenrecrute.fr

Crédit photo : Alten DR.

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.