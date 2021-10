Employé commercial en magasin H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 4 mois environ, à partir de 14/11/2021, à l’Afpa de Montpellier et devenez Employé commercial en magasin H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (équivalent CAP/BEP) délivré par le Ministère du Travail.

➔ LE MÉTIER

Mettre en valeur les produits pour développer les ventes, l’obsession de l’employé commercial en magasin. A l’arrivée des camions, il vérifie la marchandise, signe le bon de livraison, dépote les palettes, effectue l’inventaire… Puis vient la mise en rayon. Il vérifie la bonne tenue des réserves et la propreté des rayons. Et enfin l’accueil des clients.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Approvisionner un rayon ou un point de vente

Accueillir et accompagner le client dans un point de vente

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/employe-commercial-en-magas-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).