Employé commercial en magasin H/F à Carcassonne (11)

Formez-vous durant 4 mois environ, du 8 juin 2020 au 29 janv. 2021, à Carcassonne et devenez Employé.e commercial en magasin !

Et obtenez un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d’employé/e commercial/e.

➔ LE MÉTIER

Mettre en valeur les produits pour développer les ventes, l’obsession de l’employé commercial en magasin. A l’arrivée des camions, il vérifie la marchandise, signe le bon de livraison, dépote les palettes, effectue l’inventaire… Puis vient la mise en rayon. Il vérifie la bonne tenue des réserves et la propreté des rayons. Et enfin l’accueil des clients.

+ d’info : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/employe-commercial-en-magas-1

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.carcassonne@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.