Employé administratif et d’accueil H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous durant 6 mois environ, du 1er février 2021 au 4 août 2021, à TOULOUSE-BALMA et devenez Employé administratif et d’accueil H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau V (CAP/BEP) d’employé/e administratif/ve et d’accueil.

➔ LE MÉTIER

L’employé administratif et d’accueil est souvent perçu un comme un gratte-papier.S’il est vrai que la retranscription, la mise en forme, la saisie de documents professionnels occupent une part importante de son travail, l’employé administratif et d’accueil contrôle aussi les données chiffrés et oriente, renseigne in visu ou au téléphone.

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/employe-administratif-et-d-accue-1

➔ PRÉREQUIS

Pour pouvoir suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre mail.