Employé Accueil Administratif H/F à Perpignan (66)

Vous êtes à la recherche d’un CDI ? Formez-vous à partir du 31 janvier 2022 au métier d’employé accueil administratif avec l’Afpa de Perpignan-Rivesaltes. Le secteur recrute durablement : 93% des secrétaires sont en CDI.

L’employé administratif et d’accueil est souvent perçu un comme un gratte-papier. S’il est vrai que la retranscription, la mise en forme, la saisie de documents professionnels occupent une part importante de son travail, l’employé administratif et d’accueil contrôle aussi les données chiffrées et oriente, renseigne in visu ou au téléphone.

Validation visée : Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d’employé/e administratif/ve et d’accueil.

Objectifs de la formation :

Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure

Assurer l’accueil d’une structure

Prérequis :

Pour pouvoir suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).