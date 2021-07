Electronicien de tests et développement H/F à Toulouse (31)

Formez-vous durant 11 mois à l’Afpa de Toulouse-Balma et devenez Electronicien de tests et développement en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) d’électronicien/ne de tests et développement.

Objectifs de la formation :

Développer les fonctions électroniques analogiques et le circuit imprimé d’un équipement électronique

Développer les fonctions électroniques numériques d’un équipement électronique

Mettre au point un prototype d’équipement électronique

Développer un banc de tests et de mesures d’un équipement

Prérequis :

Niveau de mathématiques et sciences physiques de classe de terminale scientifique ou technique.

Notions d’anglais.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).