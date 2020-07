Électricien d’équipement du bâtiment en ALTERNANCE H/F à Toulouse (31)

Formez-vous durant 28 mois environ en alternance avec l’AFPA chez ENGIE et devenez Électricien d’équipement du bâtiment H/F en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP) d’éléctricien d’équipement du bâtiment.

Entrée en formation à la rentrée, en septembre 2020 !

ENGIE est le groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, leur ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone pour leurs clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Ils s’appuient sur des métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

➔ LE MÉTIER

Sans lui, on ne pourrait ni s’éclairer ni se chauffer. L’électricien d’équipement installe et met en service tableau de distribution, coffret de commande, prise de courant, appareil de chauffage... Son travail ne s’arrête pas là : dépannage et mise aux normes sont à son actif.

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

N’attendez plus, postulez !

Pour postuler :

Envoyez votre CV à serge.domenech@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.