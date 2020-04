Electricien d’équipement du bâtiment H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 7 mois environ, du 22 juin 2020 au 5 février 2021, à Tarbes et devenez Electricien d’équipement du bâtiment H/F !

Et obtenez un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP) d’éléctricien d’équipement du bâtiment.

Possibilité de pré-qualification pour vous préparer à la formation à partir du 18 mai 2020.

➔ LE MÉTIER

Sans lui, on ne pourrait ni s’éclairer ni se chauffer. L’électricien d’équipement installe et met en service tableau de distribution, coffret de commande, prise de courant, appareil de chauffage... Son travail ne s’arrête pas là : dépannage et mise aux normes sont à son actif.

+ d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/electrici-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement-stagiaires-afpa65@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.