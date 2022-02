Electricien d’équipement du bâtiment H/F à Albi (81)

Faites que le courant passe ! L’Afpa d’Albi et son entreprise partenaire, MATEOS, vous forment en alternance au métier d’électricien d’équipement du bâtiment.

Matéos Electricité conçoit, réalise et assure la maintenance de solutions de gestion de l’énergie en répondant aux besoins spécifiques de l’industrie et du bâtiment : www.mateos-elec.fr.

Le poste est à pouvoir dès que possible !

Durée : 12 mois.

Missions principales :

Travaux neufs sur résidence de type résidence senior (100 logements + restauration, piscine..)

Installer les réseaux d’énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments : cablage des bâtiments neufs, raccordements et mise en service

Installer les réseaux de communications et les équipements courants faibles dans les bâtiments : fibre, contrôle accès, alarme incendie, domotique, prise informatique

Prérequis :

Prérequis : Avoir le permis B

Être minutieux

Avoir l’esprit d’équipe

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.albi@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.