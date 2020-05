EDF maintient un niveau de recrutement élevé en Occitanie

En Occitanie, 2020 s’annonce comme un excellent cru en matière de recrutements pour le groupe EDF et ses filiales (Enedis, Dalkia, Cyclife, Citelumn, RTE). « Avec 9200 collaborateurs, nos effectifs sont stables et nous prévoyons de réaliser 350 recrutements en CDI et 300 en contrats d’alternance », estime Anne-Lyse Quatorze, la déléguée emploi pour le groupe en Occitanie. Une dynamique qui s’explique notamment par la croissance importante des entités Dalkia et EDF renouvelables.

« 80% des offres concernent des profils techniques de niveau bac pro à Bac +3 dans notre cœur de métier, à savoir des techniciens d’exploitation et de maintenance, des chargés d’études, des conducteurs de travaux et des chefs de projets dans les énergies renouvelables », précise-t-elle. Les quatre principaux bassins d’emplois restent Toulouse (qui concentre 1/3 des effectifs), le Gard, Montpellier et Golfech. Pour faciliter ses recrutements, le groupe lance cette année un mini-site qui recense en temps réel toutes les offres à pourvoir en alternance en Occitanie.

