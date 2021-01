Droit : du haut niveau à la Faculté de Montpellier !

Dès la rentrée prochaine, l’Université de Montpellier va proposer une série de nouveaux cursus en droit et sciences politiques.

La double Licence Science éco / science po, qui sera une formation unique en France ! Très sélective (trente étudiants maximum), elle se veut résolument pluridisciplinaire. Le parcours ambitionne de répondre aux exigences des nouveaux métiers porteurs, notamment dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’aide à la décision, des projets de développement ou encore de la gouvernance transnationale et de la régulation des sociétés complexes.

Le Diplôme d’Université LegalTech & Law Innovation, lui, sera dédié à l’innovation juridique. Il proposera des contenus exclusifs en ligne, ce qui lui permettra de disposer des meilleurs intervenants mondiaux de la LegalTech.

Le Master Ingénierie des projets de sécurité internationaux visera à former de futurs personnels d’encadrement à la réflexion, la conception, la mise en œuvre et la gestion de projets de sécurité intérieure de pays ou d’organisations publiques. Ce cursus est construit en partenariat avec Civipol, l’opérateur de coopération technique internationale du Ministère de l’Intérieur français. Il sera proposé en formation initiale et en alternance.

Le parcours de Master Commissaire de justice a pour objectif de former des étudiants de cinquième année qui se destinent aux professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, fusionnées à compter du 1er juillet 2022 au sein du métier de commissaire de justice. Il sera réalisé en partenariat avec les chambres départementales et régionales des huissiers de justice. Des enseignements spécialisés seront dispensés, notamment dans les domaines des mesures d’exécution et de l’histoire de l’art. Cette formation préparera les étudiants à l’examen national de commissaire de justice, nouvellement créé.

Agnès Frémiot

Photo Université de Montpellier.