Directeur Commercial H/F à Toulouse (31)

Notre client, Spécialiste des solutions Open Source, filiale d’un groupe informatique, intervient aujourd’hui à toutes les étapes du cycle de vie d’un projet Informatique depuis l’étude d’opportunité intégrant une phase d’audit et de recueil du besoin jusqu’à la phase de support et de maintenance des solutions déployées. Nous recherchons pour notre siège à Toulouse, notre Directeur Commercial (h/f)

En tant que membre de l’équipe de direction, vous participerez activement à la stratégie de la société et à son développement commercial, vos principales missions seront de Promouvoir et de développer notre offre en priorité sur la région de l’Occitanie, assurer la croissance du chiffres d’affaires, Prospecter et gérer un portefeuille de grands comptes , manager l’équipe commerciale ...

De formation commerciale ou technique supérieure, vous bénéficiez d’une expérience significative dans la vente de produits et services à haute valeur ajoutée acquise dans les secteurs digitaux et technologiques. Vous avez une bonne connaissance du tissu économique de la région.

Rompu à la négociation et à la vente, vous savez construire un plan de prospection sur de grands comptes, piloter un portefeuille d’affaires, animer une équipe commerciale. Autonome, opérationnel et orienté business, vous saurez détecter et transformer les besoins de nos clients.

Anglais courant indispensable.

Pour postuler :

Merci de transmettre votre CV et LM sous la référence X20/05/05AD à contact@adviabilis.com

Ou sur notre site https://www.adviabilis.com