Développeur web et web mobile H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 26/06/2023 à Toulouse-Balma et devenez Développeur web et web mobile H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Le métier :

Il entre dans les coulisses du web, se faufile parmi les serveurs, connait un langage que seuls ses pairs pratiquent. Le développeur logiciel connaît la face cachée du web. Il code, teste, complète un cahier des charges, modélise. Sans lui, point de site de contenu, d’ e-commerce ou d’application.

Objectifs de la formation :

– Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité

– Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité

Prérequis :

– Être titulaire du baccalauréat ou équivalent, de préférence scientifique ou technologique.

– Pratique courante recommandée de l’ordinateur, des smartphones et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils (outils des systèmes d’exploitation, bureautique et internet).

– Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre des textes courts, poser des questions simples et exprimer ses opinions).

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).