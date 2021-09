Développeur web et web mobile H/F à À DISTANCE avec regroupements sur Toulouse (31)

Du 28/09/21 au 29/07/22

Titre professionnel Niveau 5 (Ex niveau III – BTS/DUT) RNCP 31114

Études et développement informatique, Développeur Front-end, Développeur Back-end, Développeur Web Mobile, Webmaster Développeur, Intégrateur Web … le titre de « développeur web et web mobile » vous permet d’accéder à une grande panoplie de postes en développement logiciel (Code ROME : M3105).

Les objectifs de la formation sont les suivants :

Acquérir la maîtrise de l’ensemble des étapes du développement d’applications informatiques n-tiers (web, desktop et mobiles) de la conception au déploiement.

Connaître le développement Android et responsive pour une adaptabilité aux plateformes mobiles.

Acquérir une autonomie de travail tout en développant la capacité de travail en équipe.

Pré-requis :

Esprit logique et rigoureux, aptitude à manipuler des concepts abstraits, goût pour l’analyse et la création de procédures, capacité à travailler et collaborer en petite équipe.

Connaissances de base sur les langages HTML et CSS

Connaissance de base de Windows, traitement de texte, tableur, navigation internet.

Connaissances mathématiques niveau brevet

Anglais niveau européen B1 recommandé (lecture aisée de documentations techniques).

Pour postuler :

BGE Sud-Ouest - Centre de formation

64 Bd Silvio Trentin 31200 TOULOUSE

05 61 61 45 10

formationbgeso@creer.fr

www.formationbgeso.fr