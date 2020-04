Développeur environnement Microsoft H/F à Bozouls (12)

Afin d’accompagner la croissance de notre activité, nous recherchons aujourd’hui un(e) développeur(se) pour renforcer l’équipe en place.

Vous travaillerez selon les méthodes SCRUM Agile dans un environnement Microsoft. Votre participation active aux choix d’implémentation et à la mise en place de l’architecture feront de vous un membre indispensable à la réussite des projets.

Vous appréciez le travail en équipe et le partage d’expériences au sein d’une équipe de 9 personnes en mode de fonctionnement participatif et une proximité forte avec les clients.

De formation dans le développement applicatif, vous disposez d’une première expérience en tant que développeur(se) applicatif(ve) C# ou ASP.NET :

Maitrise de Visual Studio

Maitrise du langage C# et du framework .NET

Maitrise du WPF ou du Razor

Maitrise Microsoft SQL

Des connaissances dans le web seront un plus (HTML/CSS/JS).

Maitrise de la suite Microsoft Office.

Pour postuler :

Envoyez nous votre candidature et retrouvez toutes nos offres sur notre site : jobs.inforsud-diffusion.com