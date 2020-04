Développeur en logiciel embarqué H/F à Saint Jean (31)

Xerius souhaite aujourd’hui renforcer son équipe R&D en recrutant un Développeur en Logiciel Embarqué disposant d’une expérience de plusieurs années dans ce domaine.

Au sein de l’équipe R&D et sous la responsabilité du Directeur Technique, les principales missions consisteront en :

• La prise en charge intégrale des projets de logiciels embarqués

• La réalisation des phases des tests, debug et validation

• La rédaction de documentations techniques des logiciels

Vous maîtrisez le développement de logiciels embarqués pour des applications Temps-Réel La maîtrise du langage C est indispensable. De bonnes connaissances en Assembleur et en traitement de signal sur FPGA sont souhaités.

Nous recherchons un candidat disposant des qualités suivantes :

• Expérimenté.e avec un goût prononcé pour le code, la programmation et l’implémentation dans des produits concrets

• L’autonomie, la rigueur et le sens de l’organisation pour travailler de façon efficace

• La réactivité et la polyvalence, indispensables dans le cadre d’une structure à taille humaine

Pour postuler :

Rejoignez-nous et contribuez de A à Z à des projets innovants !

Pour plus d’informations sur LinkedIn, Twitter et Facebook @XeriusTracking ou sur notre site web :

www.xerius.fr

Postulez à contact@xerius.fr, merci de joindre CV (avec exemples de projets effectués) et lettre de motivation.