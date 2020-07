Développeur Web et Web Mobile H/F à Rodez (12)

Formez-vous durant 8 mois environ, du du 14 sept. 2020 au 28 mai 2021, à RODEZ et devenez Développeur Web et Web Mobile H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Formation financée par la Région Occitanie en partenariat avec l’Ecole Régionale du Numérique et la communauté d’Agglomération du Grand Rodez.

+ d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/developpeur-logiciel

➔ PRÉREQUIS

Être titulaire du baccalauréat ou équivalent, de préférence scientifique ou technologique.

Pratique courante recommandée de l’ordinateur, des smartphones et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils (outils des systèmes d’exploitation, bureautique et internet).

Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre des textes courts, poser des questions simples et exprimer ses opinions).

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.rodez@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.