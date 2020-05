Développeur Mobile Android et IOS en startup santé H/F à Toulouse (31)

Descriptif du poste

En rejoignant BOTdesign, vous aurez l’opportunité de participer à la mise en place de l’ensemble de l’architecture technique de la startup avec de fortes exigences sur les problématiques liées à la cyber sécurité. Vous serez en contact direct avec le Head of Technology ainsi que les cofondateurs de BOTdesign sur les missions suivantes :

Conception d’un système d’information industriel et sécurisé

Développement d’applications mobiles natives Android et IOS

Participation à la gestion et au déploiement de briques softwares du SI sur des Hébergements Agréés Données de Santé

Être force de proposition sur des suggestions d’améliorations fonctionnelles et techniques.

Profil recherché :

Compétences techniques en développement d’application mobile natives Android et IOS

Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle

Bon niveau en anglais

Des compétences dans ces domaines seraient un plus : Framework de développement web Front-End (Angular, ReactJS, VueJS…), GraphQL, ReactiveX, Administration de serveur Linux, Architectures réseau, Algorithmie, Manipulation de données et Déploiement d’application mobiles Android et IOS.

Niveau d’études : Master en école d’ingénierie ou équivalent

Expérience : Jeune diplômé à 5 ans en tant que développeur

Pour postuler :

Enfin si vous aimez l’esprit start-up et travailler dans un environnement amical en pleine croissance, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à : contact@botdesign.net

Type de contrat : CDI

Lieu : Toulouse

Salaire : Entre 30 000€ et 50 000€ par an selon profil

Équipe super sympa et prête à révolutionner le monde de la santé !