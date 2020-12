Développeur Informatique H/F à Toulouse (31)

www.botdesign.net

En rejoignant BOTdesign, vous aurez l’opportunité de participer à la mise en place de l’ensemble de l’architecture technique de la startup avec de fortes exigences sur les problématiques liées à la cybersécurité et l’interopérabilité des systèmes. Vous serez en contact direct avec le Head of Technology ainsi que les cofondateurs de BOTdesign sur les missions suivantes :

* Conception d’un système d’information industriel et sécurisé

* Développement d’applications hybrides avec Angular et GraphQL

* Participation à la gestion et au déploiement de briques softwares du SI sur des Hébergements Agréés Données de Santé

* Être force de proposition sur des suggestions d’améliorations fonctionnelles et techniques

**Savoir Faire : **

* Compétences techniques en développement d’application web avec Angular

* Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle

* Bon niveau en anglais

Des compétences dans ces domaines seraient un plus :

* Conception et consommation d’API GraphQL

* Programmation réactive avec ReactiveX

* Administration de serveur Linux

* Architectures réseau

* Algorithmie et manipulation de données

**Savoir être :**

* Vous êtes en mesure de nous accompagner dans notre évolution grâce à des propositions innovantes et pertinentes

Pour postuler :

https://lnkd.in/duBFa76