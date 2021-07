Développeur Concepteur d’applications H/F à Toulouse (31)

Formez-vous au métier de concepteur développeur d’applications et effectuez votre alternance (en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation) chez Atos, l’un des leaders internationaux de la transformation digitale.

Au sein de projets majeurs délivrés pour nos clients, vous intervenez dans la conception et la réalisation de logiciels. Votre curiosité et votre relationnel sont vos atouts.

→ MISSIONS

Conception fonctionnelle ou technique de solutions

Développement sur les technologies JAVA, Python Django axées sur les microservices la containerisation et la gestion de la donnée

Recette des modules

Accompagnement client dans la mise en œuvre de ces réalisations

Participation au processus d’amélioration continue

Identification et proposition de solutions

→ PROFIL RECHERCHÉ

Au-delà des compétences techniques, vous êtes dotés de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et d’adaptation. Vous aimez travailler en équipe, vous êtes attiré(e) par des technologies innovantes et vous souhaitez vous investir dans des missions à forte valeur ajoutée.

Niveau de formation minimum requis : Bac+2 développement informatique, avec idéalement une première expérience professionnelle en développement (stage, bénévolat, alternance, projets personnels…).

Anglais intermédiaire (B1 minimum).

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).