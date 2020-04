Dessinateur/projeteur électrotechnique H/F à Albi (81)

Dans le cadre d’un marché d’études pour la ville de Clermont Ferrand, l’entreprise propose à son client une solution technique à la rénovation d’un tramway sur pneu.

Vos missions sont la réalisation des schémas et des plans électriques du tramway existant, la recherche de solutions techniques d’amélioration électrique de ce véhicule et de proposer vos solutions au client et d’en réaliser la conception.

Ce poste est à pourvoir immédiatement en télétravail puis, à la suite, sur le site d’Albi au sein du bureau d’études. Ce poste est à pourvoir en CDD pour une durée de 6 mois.

Des déplacements sont à prévoir sur le site du client à Clermont Ferrand (environ 3 à 4 jours par mois).

De formation électrotechnique, vous bénéficiez d’une expérience en bureau d’études. Idéalement, vous maîtrisez le logiciel CREO (version 4) ou à défaut, le logiciel CATIA ou le logiciel Solidworks.

Curiosité, autonomie, et polyvalence sont des atouts pour mener à bien la mission confiée.

La rémunération pour ce poste est comprise entre 19 000 et 24 000 € brut annuel en fonction de votre expérience (salaire fixe, heures supplémentaires payées et majorées, indemnités de grands déplacements, tickets restaurants, etc).

