Dessinateur H/F à Anet (28)

AU BOULOT Agence de Labège, recrute pour l’un de ses clients un Dessinateur H/F

Vos Missions

Vous réalisez les ébauches, les schémas de pièces, de sous-ensembles et d’ensembles.

Vous étudiez et concevez les pièces, les sous-ensembles et les ensembles.

Vous réalisez les plans de détails, de sous-ensembles et d’ensembles.

Vous constituer les nomenclatures correspondant aux plans.

Vous déterminez et calculez les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géométriques des pièces.

Vous déterminez les spécifications et les cotations des pièces, des sous-ensembles et des ensembles.

Votre Profil

Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un poste de Dessinateur.

Vous avez une excellente maîtrise de AUTOCAD et du Pack Office.

Vous avez eu connaissance durant votre carrière du dessin industriel concernant la charpente métallique.

Prise de poste : dès que possible

Type de contrat : CDI

Rémunération : 1700€/brut mensuels

Lieu : Anet (28260)

Pour postuler :

Candidature à : sylvie.petit@au-boulot.com