Depuis La Grande-Motte, embarquez pour l’aventure Grand Large Yachting

Menuisiers, stratifieurs, assembleur, électriciens, plombiers, peintres, accastilleurs… débutants ou confirmés. Autant de profils recherchés par le groupe Grand Large Yachting pour la fabrication de catamarans Outremer ou Gunboat, à La Grande-Motte. Soit une centaine de postes ouverts en CDD et en CDI pour accompagner la forte croissance du groupe, qui compte cinq chantiers en France.

Grand Large Yachting vient d’obtenir le prix European Yacht of the Year 2022 (les Oscars de la voile) « C’est une superbe récompense du travail et du savoir-faire de toutes nos équipes qui s’impliquent au quotidien pour concevoir et construire des bateaux à la fois élégants, performants et confortables », se félicite Xavier Desmarest, co-fondateur et directeur général du groupe.

Postulez sur : glyachting.softy.pro