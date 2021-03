Découvrez les métiers de la production aéronautique à Toulouse-Balma (31)

Les entreprises aéronautiques adhérentes de l’association HANVOL préparent l’avenir à horizon 2023 et maintiennent le cap sur l’alternance. En partenariat avec POLE EMPLOI et HANVOL, 2i OCCITANIE organise une action de formation pré qualifiante aux métiers de la production aéronautique du 19/04/2021 au 30/06/2021.

découverte des métiers industriels,

actualisation des connaissances,

élaboration de votre projet professionnel.

L’objectif est de vous permettre, à l’issue de la formation, de signer un contrat en alternance avec les entreprises adhérentes d’HANVOL pour préparer un diplôme professionnel technique type Bac pro ou BTS (aéronautique, maintenance des équipements industriels, technicien usinage…) recherchés dans le secteur industriel.

Vous êtes demandeur d’emploi en situation de handicap avec un profil technique ?

Postulez !

Selon votre situation vous continuerez à être indemnisés ou rémunérés par POLE EMPLOI pendant toute la durée de la POEC.

Pour postuler :

Alors n’attendez plus, donnez un nouvel élan à votre avenir professionnel, « HANVOL et VOUS ! », déposez votre candidature (CV et justificatif RQTH) avant le 5 avril à recrute.hanvol2021@genie-rh.com.