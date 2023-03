Dans le Tarn, Surplus Recyclage gagne du terrain... et des collaborateurs !

Collecte, réparation, recyclage, vente…autant d’activité regroupées sur un nouveau site de 30 hectares, inauguré en octobre dernier, à Gaillac (Tarn). Celui de Surplus Recyclage, spécialisé depuis près de 20 ans dans la récupération de pièces de véhicules. Une entreprise en forte croissance, la création d’une entité dédiée aux véhicules électriques étant programmée sur le second semestre 2023. 180 collaborateurs évoluent aujourd’hui au sein du groupe. Ils seront rejoints cette année par vingt personnes recrutées en CDI, et cinq alternants (pour ses services commerce, production amélioration continue, et communication/marketing).

Tous les services vont s’étoffer

Les principaux profils recherchés sont des mécaniciens/techniciens (automobile, motocycle, agricole, poids lourds, véhicules électriques), des carrossiers et des peintres. Mais également des vendeurs et des technico-commerciaux spécialisés dans la pièce détachées (auto, moto, poids lourds…). « Ces postes sont ouverts à des techniciens qui ont la fibre commerciale et souhaitent évoluer et faire bénéficier à nos clients de leur expertise », souligne le groupe.

Des chauffeurs SPL ou VL sont aussi recherchés pour la collecte et le transport des véhicules. Enfin, le groupe doit renforcer ses services de nouveaux assistants administratifs, comptables, spécialistes de communication et du marketing…

Le groupe vise à l’horizon 2025 un volume d’activité de 46 millions d’euros et 240 salariés.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.groupesurplus.com

Crédit photo Samuel Cortes.