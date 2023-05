Dans le Tarn, Ineopole Formation cultive l’entrepreneuriat

Maison familiale rurale (MFR) implantée dans le Tarn, près de Gaillac, Ineopole Formation prépare chaque année 360 personnes aux métiers de l’agriculture biologique, du commerce et du social. Et prochainement de l’entrepreneuriat. « Nous allons en effet ouvrir une Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat, en partenariat avec le Cnam entrepreneur(s). Elle pourra s’inscrire dans le prolongement des BTS de notre filière commerce, mais aussi intéresser tous les titulaires de Bac +2 puisque sa finalité est d’acquérir les connaissances nécessaires au développement de n’importe quelle entreprise », indique Damien Pradelles, directeur adjoint du centre.

Trois jours par semaine en entreprise

Un parcours visant les étudiants donc, mais aussi les demandeurs d’emploi et les salariés qui souhaitent gagner en compétences. « Cette Licence sera dispensée en alternance au rythme de deux jours en formation et trois jours en entreprise, ce qui évitera les coupures avec l’entreprise d’accueil et favorisera donc le bon suivi des missions confiées et du projet tutoré », précise la responsable du programme, Ketty Durand. Lancement de produits, développement à l’export, communication digitale… ce cursus peut également être intéressant dans le cadre de la préparation d’une transmission d’entreprise. Notez qu’Ineopole Formation peut accompagner les candidats comme les dirigeants dans leurs recherches de contrat/alternant.

Ingrid Lemelle

Crédit photo : Ineopole Formation