Cuisinier en alternance H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

Formez-vous durant 12 mois, à partir du 26/06/2023 à Perpignan-Rivesaltes et devenez Cuisinier en alternance H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 ( CAP/BEP).

Objectifs de la formation :

– Préparer, cuire et dresser des entrées froides et chaudes

– Préparer, cuire et dresser des plats au poste chaud

– Préparer, cuire et dresser des desserts de restaurant

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter. Une expérience professionnelle en cuisine est fortement recommandée.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).