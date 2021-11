Cuisinier H/F à Perpignan (66)

Formez-vous avec l’Afpa de Perpignan, à partir du 15 novembre 2021 et devenez Cuisinier en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de cuisinier.

Le métier :

Derrière ses fourneaux, il prépare de bons petits plats. Plats du terroir ou plats exotiques, le cuisinier associe les saveurs, rectifie les assaisonnements, mijote les sauces pour étonner et satisfaire ses clients les plus gourmets.

Objectifs de la formation :

Préparer, cuire et dresser des entrées froides et chaudes

Préparer, cuire et dresser des plats au poste chaud

Préparer, cuire et dresser des desserts de restaurant

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter. Une expérience professionnelle en cuisine est fortement recommandée.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).