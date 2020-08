Couvreur Zingueur H/F à Toulouse (31)

L’agence AU BOULOT de Toulouse-Labège recrute, pour l’un de nos clients spécialisé dans la rénovation de toiture à Toulouse, un Couvreur Zingueur N2 à N3 (H/F).

Vos Missions

• Poser les matériaux telles que tuile, zinc, ardoise

• Mettre en place les dispositifs d’évacuation d’eau pluviale

• Effectuer les raccords de cheminée

• Poser de l’isolation thermique

• Poser des fenêtres de toit (verrière, Velux)

• Accomplir des finitions de qualité

• Traiter des charpentes et des toitures

Votre Profil

Vous justifiez de plusieurs expériences réussies en qualité de Couvreur/ Zingueur. Votre rigueur et autonomie sont des atouts indéniables.

Contrat : Intérim longue durée

Rémunération : Selon profil et expérience de 11 à 14€

Lieu : Chantier sur Toulouse et son agglomération.

Pour postuler :

Envoyez votre candidature à sylvie.petit@au-boulot.com