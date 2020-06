Couvreur Zingueur H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 7 mois environ, du 7 septembre 2020 au 23 avril 2021 à TARBES et devenez Couvreur Zingueur H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de couvreur/se zingueur/se.

➔ LE MÉTIER

Il nous met à l’abri des intempéries. Spécialiste de la construction et de la réfection des toits, le couvreur zingueur assure l’étanchéité de notre maison. Pour cela, il habille les toits de tuiles ou ardoises, les accessoirise avec des linteaux, membranes et autres gouttières.

+ d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/couvreur-zingue-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement-stagiaires-afpa65@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.