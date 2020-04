Contrôleur Financier - CDI H/F à Toulouse (31)

Nous recherchons pour notre client, un(e) :

Contrôleur Financier H/F (31) - CDI

Le poste est basé à Toulouse rattaché à la DAF, interlocuteur de la DG, des opérationnels et des responsables comptables des différentes filiales, vous assurez les relations financières entre le Groupe et ses filiales en France et à l’étranger.

Les missions sont :

Support à l’élaboration des bilans comptables, liasse fiscale

Etat des lieux et contrôle de l’application des procédures comptables, analyse des écarts et proposition d’actions correctives

Révision des comptes

Production et amélioration des outils de reporting, d’analyse et d’aide à la décision

Suivi et optimisation des flux de trésorerie

Rejoignez la TEAM - FINANCE de notre client !

> Rémunération Brute Annuelle 45 K (voir selon expérience)

De formation supérieure comptable ou financière (école de commerce ou universitaire DSCG), vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en entreprise sur des fonctions d’audit, de contrôle financier, idéalement en environnement international.

Avec de solides compétences en comptabilité et une maîtrise des outils de gestion SAGE, EXCEL, SAP

Maîtrise de l’anglais, Déplacements à l’étranger à prévoir 10% du temps

Permis B obligatoire

Alors n’attendez plus, ce poste de Contrôleur Financier H/F (31) en CDI est pour vous !

Confidentialité assurée

Pour postuler :

Solead RH est un cabinet de chasse de tête & de recrutement Toulousain, issu du terrain depuis plus d’une dizaine d’années, nous relevons chaque challenge en accord avec vos valeurs, avec un service de proximité.

Nous accompagnons notre client dans leur recrutement suivant, ainsi que dans la sélection de leurs futurs collaborateurs.

https://carriere.soleadrh.com/fr/