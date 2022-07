Constructeur bois H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 22/08/2022 à Tarbes et devenez Constructeur bois H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Le bois est son élément. De la charpente au plancher, des murs aux bardages extérieurs, tout est bois pour le monteur constructeur bois. Il monte, lève et fixe la structure et installe les menuiseries extérieures des maisons comme des bâtiments publics.

Objectifs de la formation :

Fabriquer en atelier des sous-ensembles structuraux bois de façon semi-industrielle

Monter une structure bois

Poser les fenêtres de toit et une couverture en tuiles avec accessoires, abergements industrialisés

Réaliser le revêtement extérieur bois et mettre en oeuvre les systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air d’une construction bois

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.tarbes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).